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تأهب تركي على الحدود مع سوريا بعد انطلاق عملية "منبج"

المصدر: دبي - قناة العربية
الجيش التركي على الحدود مع سوريا
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وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحدود التركية - السورية بمنطقة قرقاميش المحاذية لمدينة جرابلس ضمت دبابات وجنودا ومصفحات عسكرية.

كما كشفت تقارير صحافية تركية أن الجيش التركي سينصب مدافع ذاتية الطلقات على الحدود مع سوريا، لمنع تجاوُزها بصورة غير مشروعة".

وذكرت صحيفة "يني شفق" استناداً إلى وزارة الدفاع التركية أن الموضوع يتعلق بإنشاء أبراج مراقبة ذكية مزودة بكاميرات حرارية وبنادق آلية.

وتابعت الصحيفة أنه إذا اقتربت عناصر على مسافة 300 متر من الحدود، سيتم في البداية إطلاق نداء تحذير بعدة لغات، وفي حال عدم الاستجابة سيتم إطلاق النار.

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