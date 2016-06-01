طيران الأسد يغير على الغوطتين الغربية والشرقية

استهدف طيران النظام السوري بأكثر من 17 قذيفة من نوع أرض أرض مناطق في مدينة داريا بالغوطة الغربية، في حين نفذت طائرات حربية ثماني غارات على مناطق في مزارع دروشا ومحيط مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية.

ويأتي ذلك في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين تنظيم "داعش" وقوات النظام، مدعومة بميليشيات حزب الله اللبناني، في مزارع بلدة المحمدية في غوطة دمشق الشرقية، حيث تمكنت قوات الأسد من التقدم والسيطرة على نقاط في مزارع المحمدية.

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإدخال الهلال الأحمر السوري قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من تسع سيارات تحوي مواد غذائية وطبية إلى حرستا.