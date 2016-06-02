حلب.. مقتل 19 مدنيا بينهم 6 أطفال في قصف لقوات النظام

قتل 19 مدنيا، بينهم 6 اطفال، في قصف جوي وصاروخي لقوات النظام السوري على الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب في شمال سوريا، بحسب ما اعلن الدفاع المدني.

وقال مسؤول في الدفاع المدني: "قتل 5 اشخاص بينهم 3 اطفال في حي العامرية جراء قصف صاروخي، فيما قتل 14 آخرون، بينهم 3 اطفال، في الغارات الجوية على احياء الهلك والصاخور والشيخ خضر وهنانو".

وأفاد مصدر إعلامي في حلب ان القصف لم يتوقف على الاحياء السكنية في الجهة الشرقية طوال اليوم، كما تركز الغارات على طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد للفصائل المعارضة في الاحياء الشرقية بحيث لم تتمكن سيارة واحدة من المرور.

وبدأت اسعار المواد الغذائية في الاحياء الشرقية بالارتفاع منذ 5 ايام بسبب القصف المتواصل على طريق الكاستيلو.

وتشهد مدينة حلب معارك منذ العام 2012 بين الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، والأحياء الغربية التي يسيطر عليها النظام، حتى ان اتفاق الهدنة الذي يسري في سوريا منذ نهاية فبراير انهار في حلب بعد حوالى شهرين على دخوله حيز التنفيذ.

وقضى حوالى اكثر من 300 مدني خلال اسبوعين في قصف متبادل بين قوات النظام في احياء المدينة الغربية والفصائل المقاتلة في احيائها الشرقية.

