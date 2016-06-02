مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لبحث تقديم مساعدات لسوريا

طالب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر المنظمة الدولية بإلقاء مساعدات إنسانية من الجو على المدن المحاصرة في سوريا، الموقف الفرنسي يأتي بعد إعلان مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ الجمعة لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما في مشروع الإنزال الجوي للمساعدات.

ودخلت قافلة مساعدات فى وقت سابق اليوم الى بلدة داريا للمرة الأولى منذ عام 2012. وشملت الشحنة إمدادات طبية ولقاحات وحليب أطفال لكنها لم تتضمن مواد غذائية وأطعمة.

ولقي إدخال المساعدات ترحيبا روسيا، باعتباره خطوة إيجابية من شأنها بحسب موسكو تأجيل الإسقاط الجوي.

وكانت واشنطن أعلنت سابقا على لسان مندوبتها في الأمم المتحدة سامانثا باور أن إسقاط المساعدات الجوية سيبدأ في الأول من يونيو.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن الأطفال قد يلقون حتفهم جوعا في المناطق التي لم تصلها أي مساعدات.

وكانت قوة العمل الإنسانية التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا اجتمعت لمراجعة التقدم بشأن إيصال المساعدات لأكثر من مليون سوري.