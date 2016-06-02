الأمم المتحدة: إسقاط المساعدات جوا في سوريا ليس وشيكا

قالت الأمم المتحدة إن عملية إسقاط مساعدات إنسانية من الجو على مناطق محاصرة في سوريا ليست وشيكة. وإن الترتيبات لهذه العملية لا تزال جارية.

وتأتي هذه التصريحات عشية جلسة لمجلس الأمن من المقرر أن تناقش ملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا وسبقها خلافات بين الدول الكبرى بشأن إسقاط المساعدات من الجو.

وفي انتظار أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الجمعة بشأن إسقاط المساعدات جوا إلى المناطق المحاصرة اختلفت المواقف بشأن طريقة ايصالها بما ينذر بخلافات بين أعضاء المجلس.

فالسفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين اعتبر أن دخول قوافل المساعدات يمثل خطوة إيجابية تستدعي في الوقت الراهن تجميد مشروع إلقاء المساعدات من الجو.

على عكس موقف السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر الذي حدد مناطق معينة عانت طويلا من الحصار وباتت في أمس الحاجة للمساعدات ولو عن طريق الجو.

وهو ذهب إليه المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي.

من جهته شدد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة على إصدار قرار يجيز إلقاء المساعدات من الجو، فيما دعا وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند روسيا وإيران إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية عبر الإنزال الجوي بشكل آمن.

وكانت الأمم المتحدة تعتزم إلقاء المساعدات جوا بدءا من الأول من يونيو بعد رفض حكومة النظام طلبات عدة للدخول إلى مناطق محاصرة. فيما أعلن الصليب الأحمر الدولي المساعدات التي أدخلت إلى داريا لا تتضمن مواد غذائية، بل كانت تقل أدوية وحليب أطفال فقط.