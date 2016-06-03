التحالف يسقط أسلحة جواً للمعارضة السورية في حلب

أكد قيادي من مقاتلي المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي يحارب تنظيم داعش في سوريا أنزل أسلحة جوا إلى المقاتلين في بلدة مارع في شمال محافظة حلب الخميس.

وأوضح القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه إنه جرى إنزال ذخيرة. وقال دون الخوض في تفاصيل "ألقى التحالف ذخيرة. وضع المقاتلين كان صعبا".

وأفاد المرصد السوري إنه جرى إنزال أسلحة وذخيرة. وهذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها التحالف جوا أسلحة لمقاتلين ليسوا أعضاء في قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف يحارب تنظيم داعش بشكل منفصل ويضم وحدات حماية الشعب الكردية.

وطرد التنظيم المقاتلين - وبينهم جماعات تلقى دعما خارجيا - من مناطق قرب الحدود التركية وقطع خطوط الإمداد عن مارع التي يسيطر عليها المعارضون في انتكاسة لهذه الجماعات.

وتتمتع تلك الجماعات بدعم من الدول التي تعارض وجود الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ 5 سنوات. وتحارب هذه الجماعات تنظيم داعش بشكل منفصل وتجد صعوبة في التقدم أمام التنظيم في المنطقة.



ويدعم الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلين عرب في هجوم جديد ضد تنظيم داعش في الشرق حول بلدة منبج. وأحرزت هذه القوات مكاسب في قتالها ضد التنظيم.