سوريا.. المعارضة تتقدم في خان طومان والنظام تجاه الرقة

أحرزت كتائب المعارضة السورية في ريف حلب الجنوبي تقدماً حيث استعادت السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي قرب خان طومان بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية المنتشرة هناك، بحسب لجان التنسيق المحلية.

وأفادت مصادر مطلعة أن 60 عنصرا من قوات النظام والميليشيات المقاتلة معها لقوا حتفهم، في حين أُسر آخرون،.

كما استعادت المعارضة قريتي معراتة وحميرة ووحدة للدبابات ومخازن للأسلحة تابعة للنظام خلال المعارك.

في المقابل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام السوري تتقدم داخل الحدود الإدارية للرقة، معقل تنظيم داعش.

وتمكنت قوات النظام من التقدم مجدداً في المنطقة، مدعومة بغطاء ناري متفاوت العنف، من الوصول إلى داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، محاولة التقدم والوصول إلى بحيرة الفرات وطريق الرقة – حلب، والتي بات يفصلها عن هذه المناطق نحو 40 كلم.

وفي حال تمكنت قوات النظام من الوصول إلى طريق الرقة – حلب وبحيرة الفرات، فإن تنظيم داعش يكون قد حوصر في محافظة حلب، من 3 جهات، وهي قوات النظام في الجنوب والجنوب الغربي، ومن الفصائل في الغرب، ومن قوات سوريا الديمقراطية من جهة الشرق، إضافة للحدود مع تركيا من جهة الشمال.