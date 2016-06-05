أطفال سوريون ينقذون رجلاً من الغرق في اسطنبول

تمكن 3 أطفال سوريين من إنقاذ شخص من الغرق على ساحل منطقة بشيكتاش بالجهة الأوروبية من اسطنبول، بعد أن لاحظوا توقفه عن الحركة، قبل أن يتم إخبار الشرطة والاتصال بسيارة الإسعاف.

وحسب ما نشرته صحيفة "حرييت" التركية، فإن الأطفال الثلاثة، كانوا يتجولون بالمنطقة الساعة التاسعة صباحاً من يوم الجمعة 3 يونيو/حزيران 2016، وبعد أن راقبوا لمدة أحد الأشخاص وهو يسبح، انتبهوا في لحظة ما إلى أنه توقف عن الحركة، ليرموا بأنفسهم إلى المياه.

وأضافت الصحيفة أن محمود، وهو اسم واحد من السوريين الثلاثة، تمكن بفضل إتقانه للسباحة من جر الرجل الغريق وتقريبه إلى الشاطئ بمساعدة الطفلين الآخرين عبدالله وإبراهيم.

إلا أن ثقل الرجل لم يسعف الأطفال لإيصاله حتى اليابسة، ما استدعى تدخل رجال الشرطة المرابطين بمكتب عمل رئيس الوزراء التركي القريب من المنطقة، بعد أن توصلوا بإخبارية حول الحادث.

وبعد إخراج الرجل الذي كاد يغرق من البحر، تم الاتصال بالإسعاف الذي نقله إلى مستشفى حمدي إتفال الجامعي القريب من مكان الحادث. وقال الطفل إبراهيم إنهم عندما شاهدوا الرجل فوق المياه ظنوا لوهلة أنه قد فارق الحياة.