روسيا تتعهد بدعم جوي "أكثر فعالية" لقوات الأسد في حلب

تعهدت روسيا اليوم الاثنين بأن تقدم قواتها الجوية الدعم "الأكثر فعالية" لقوات النظام السوري حتى لا تسقط مدينة حلب الاستراتيجية والمنطقة المحيطة بها في "أيدي الإرهابيين"، حسب تعبير موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إفادة صحافية: "ما يحدث في حلب وحولها الآن هو ما حذرنا الأميركيين منه مسبقا"، مضيفاً أن واشنطن على يقين بأن موسكو ستدعم قوات الأسد "بأكثر الطرق فعالية من الجو حتى لا نسمح للإرهابيين بالاستيلاء على هذه الأراضي"، حسب تعبيره.

وبدأ الكرملين حملة جوية في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015، قائلا إنه يريد مساعدة حليفه بشار الأسد على هزيمة تنظيم "داعش" وجماعات مسلحة أخرى.

وأعلنت روسيا سحبا للقوات في آذار/مارس الماضي بعد إعلانها نجاح الحملة لكنها احتفظت بقوات في المنطقة.