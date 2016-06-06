مخرج سينمائي نائباً لرئيسة برلمان الأسد!

عين رئيس النظام السوري بشار الأسد الدكتورة هدية خلف عباس، رئيسة لبرلمانه. كما نقلت الوكالة الرسمية "سانا" اليوم.

كما ذكرت الوكالة الرسمية أن اختيار الأسد وقع على المخرج التلفزيوني والسينمائي نجدة أنزور، ليكون نائباً للدكتورة عباس.

ونقلت الوكالة أن هذا الانتخاب تم بالتزكية، الأخيرة التي تعني أن ثمة اتفاقا مسبقا على الاثنين، وبأوامر مباشرة من قصر الأسد.

وسبق أن شارك أنزور، مع الفنان دريد لحام، في مؤتمر احتفالي منذ مدة، تكريما لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، وظهر في الاحتفال عدد من الفنانين الآخرين.

يذكر أن الدكتورة عباس، رئيسة برلمان الأسد، هي نائبة عن محافظة دير الزور، وتحصيلها العلمي مرتبط مباشرة بالزراعة.