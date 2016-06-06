مقتل 17 مدنياً في غارات على سوق مكتظ بدير الزور

قُتل 17 مدنيا، بينهم ثمانية أطفال، اليوم الاثنين، في غارات شنتها طائرات لم تعرف إذا كانت سورية أو روسية في أول أيام شهر رمضان واستهدفت سوقا مكتظا في محافظة دير الزور في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "قُتل 17 مدنيا بينهم 8 أطفال في قصف لطائرات حربية في أول أيام شهر رمضان استهدف سوقا شعبيا مكتظا في بلدة الشعارة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي"، موضحا أنه "لم يتضح إذا كانت الطائرات سورية أم روسية".

وأشار عبدالرحمن إلى أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".

وتعد هذه السوق في بلدة الشعارة، بحسب المرصد، "سوقا رئيسيا لقرى وبلدات أخرى في المنطقة".

وتستهدف منذ صباح اليوم غارات مكثفة قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي فضلا عن الأجزاء الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" في مدينة دير الزور، مركز المحافظة.

ويسيطر تنظيم "داعش" منذ العام 2013 على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق وحقول النفط الرئيسية فيها والتي تعد الأكثر انتاجا في سوريا.

ويسعى منذ اكثر من عام للسيطرة على كامل المحافظة حيث لا يزال المطار العسكري وأجزاء من مدينة دير الزور تحت سيطرة قوات النظام.

وحقق التنظيم المتطرف منذ كانون الثاني/يناير تقدما في مدينة دير الزور مسيطرا على أحياء عدة وبات موجودا في أكثر من 60% منها.

وتدور منذ صباح الاثنين، بحسب المرصد، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة وتنظيم "داعش" من جهة أخرى في محيط مطار دير الزور العسكري.