الجيش السوري يتقدم صوب داعش في الرقة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية السورية مدعومة بغطاء جوي روسي صارت على بعد نحو 25 كيلومتراً من بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة الرقة، الثلاثاء، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام حكومية بشن ضربات جوية ضد المتطرفين في المنطقة.

وقال المرصد ووسائل إعلام موالية للحكومة السورية إن تقدم الجيش السوري غير المعلن نحو الرقة يستهدف بشكل مبدئي بلدة الطبقة التي يسيطر عليها مقاتلو التنظيم.

ونقل المرصد عن نشطاء ميدانيين تابعين له أن التنظيم نقل أسلحة ومقاتلين من مدينة الرقة إلى بلدة الطبقة.

وتمثل محافظة الرقة قاعدة رئيسية لعمليات التنظيم وهي مقر لمدينة الرقة التي يعتبرها التنظيم عاصمة له.

وأفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية، الثلاثاء، أن القوات الجوية السورية استهدفت مواقع للتنظيم المتشدد في الطبقة ما أسفر عن تدمير عدد من المركبات المزودة بمدافع آلية.

وقال متحدث باسم قوات مدعومة من الولايات المتحدة إن القوات في حملة منفصلة متزامنة ضد تنظيم داعش في سوريا استعادت مناطق جديدة كان استولى عليها التنظيم بالقرب من مدينة منبج في محافظة حلب. وأوضح المرصد إن هذه القوات صارت على بعد كيلومترين من المدينة التي يسيطر عليها التنظيم.

وبدأت العمليتان، الرقة ومنبج، الأسبوع الماضي في مواجهة التنظيم بمناطق تمثل لوجوده في سوريا أهمية استراتيجية كبرى.

وتتزامن العمليتان كذلك مع هجوم للجيش العراقي ضد التنظيم في مدينة الفلوجة وهي معقل للتنظيم بالقرب من العاصمة بغداد.

وتمثل الهجمات المتزامنة بأعداد كبيرة من القوات على جبهات مختلفة واسعة النطاق ضغطا كبيرا على تنظيم داعش لم يواجهه منذ إعلانه ما يسمى الخلافة في العراق وسوريا قبل عامين.