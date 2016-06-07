تعرّف على سلاح يقتل به الأسد سوريين قبل الولادة!

استكمالاً لحربه على الشعب السوري، ابتكرَ رئيس النظام السوري بشار الأسد، سلاحاً جديداً وفتاكاً ضد السوريين ليقتل فيه من سيأتي إلى الحياة، بعدما قد قتل من جاء منهم إليها. فقد ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، بأن خبر إدخال أول شحنة من المساعدات الأممية إلى مدينة "داريا" الواقعة في ريف دمشق، لم يكن أكثر من "عنوان مضلّل" كما ذكرت الصحيفة في تقرير كتبه الصحافي والشاعر السوري عمر قدور.

فقد ذكر التقرير أن ناشطين في المدينة التي يحاصرها نظام الأسد و"حزب الله اللبناني" منذ فترة، أن شحنة المساعدات، تلك، كانت "تضمّ حبوب منع الحمل" إضافة الى اشتمالها على "واقيات ذكرية" كما أكد التقرير!

وكان ورد تأكيد في المصدر المشار إليه، ونقلاً عن الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول ماهية تلك الشحنات الأممية التي دخلت "داريا" والتي لم تكن تحتوي "على أغذية، وتقتصر على مستلزمات النظافة".

وجاء في التقرير الذي عبّر عن شدة الصدمة من ممارسات نظام الأسد التي وصلت حد معادلة "حبوب منع الحمل بدلا من الغذاء" كما قال كاتب التقرير، إن الأسد يهدف إلى "إذلال أشدّ للضحية" السورية.

وكانت أصوات قد علت منذ فترة حول ظاهرة زواج السوريات والسوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونُقل عن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعرواي، أن خطر تلك الزيجات غير الموثقة شرعيا قد تؤدي إلى خطر "ضياع الأنساب".

إلا أنه أشار إلى أن نظام الأسد يسعى لقوننة الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال بعض الضوابط التي تأتي "المصاريف القنصلية" على رأسها، ثم تفاصيل وجود الكفيل والزوجة على شاشة الكمبيوتر، وسواها.

وسبق لتقارير رسمية في سوريا، نشرت أوائل العام الحالي، أن أشارت الى انخفاض معدّل الولادات فيها، بنسبة كبيرة. بسبب هجرة الشباب السوري بالملايين، وخضوع الباقين منهم لعمليات نزوح، بسبب حرب جيش الأسد المتواصلة على السوريين منذ أكثر من خمس سنوات.