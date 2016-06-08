سوريا.. مقاتلو المعارضة يفكون حصار داعش عن مارع

بعد الضربة في منبح، وجهت فصائل للمعارضة السورية ضربة لتنظيم داعش في بلدة مارع وتمكنت من فك الحصار عن البلدة التي تربط معقلي المعارضة في حلب.

وقال المرصد السوري إن مقاتلي المعارضة نفذوا هجومين متزامنين من مارع جنوبا وإعزاز شمالاً لإعادة فتح الطريق المؤدي من حلب إلى إعزاز عبر مارع. وأوضح أن الفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي شنت "هجوما مضادا ضد داعش تمكنت من خلاله من استعادة قريتي كفر كلبين وكلجبرين"، الواقعتين على طريق الإمداد الوحيد للفصائل المعارضة بين مارع وأعزاز، معقليهما في محافظة حلب.

وسيعيد فك الحصار عن مدينة مارع فتح طريق المعارضة من حلب إلى تركيا عبر أعزاز.

في المقابل، أفاد ناشطون في حلب بشن النظام السوري غارات جوية على حي الشعار بمدينة حلب تسببت بمقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، وبحسب أهالي الحي فإن مشفى البيان الطبي المجاور لمكان الغارات خرج عن الخدمة بفعل الحرائق والدمار الذي تسبب به القصف.