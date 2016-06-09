مقتل 130 من "داعش" في معركة طرد التنظيم من منبج

قُتل أكثر من 130 إرهابياً في معركة مستمرة منذ 10 أيام تخوضها قوات سوريا الديموقراطية بدعم من واشنطن لطرد تنظيم "داعش" من مدينة منبج في محافظة حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "أسفرت المعارك وغارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن المستمرة منذ 31 أيار/مايو، تاريخ إطلاق العملية في ريف حلب الشمالي الشرقي، عن مقتل 132 عنصرا من تنظيم داعش".

وأوضح عبد الرحمن أن غالبية مقاتلي داعش "قُتلوا في غارات التحالف فضلا عن 10 مدنيا، بينهم 11 طفلا". وأشار أيضا إلى مقتل 21 عنصرا من قوات سوريا الديموقراطية في المعارك.

ومنذ إطلاق التحالف الدولي حملته الجوية في سوريا ضد الإرهابيين في أيلول/سبتمبر 2014، قتل في غاراته 447 مدنيا، بحسب حصيلة للمرصد السوري.

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديموقراطية في معاركها ضد تنظيم "داعش"، وآخرها معركة تحرير منبج، أحد أهم معاقل الارهابيين في محافظة حلب في شمال البلاد.

ومنذ اطلاقها عملية منبج، سيطرت قوات سوريا الديموقراطية على 75 قرية ومزرعة في ريف مدينة منبج.

ووصل هذا التحالف من فصائل عربية وكردية، أهمها وحدات حماية الشعب الكردية، الى تخوم منبج الشمالية كما تقدمت من الجهة الجنوبية غربا "لتقطع ناريا المنفذ الأخير للإرهابيين الى خارج المدينة" باتجاه مناطق سيطرتهم، بحسب عبد الرحمن.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية تمكنت من تطويق المدينة بشكل كامل من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية. وقطعت طريق إمداد التنظيم المتطرف بين الرقة، معقله في سوريا، ومنبج وصولا الى جرابلس على الحدود التركية.

وأعلن مجلس منبج العسكري، الذي يقود عمليات قوات سوريا الديموقراطية في المنطقة، إن "قواتنا.. اقتربت بمسافة تمكنهم من استهداف إرهابيي داعش داخل المدينة".