سوريا.. دخول مساعدات غذائية إلى داريا لأول مرة منذ 2012

دخلت قافلة مساعدات تحمل مواد غذائية ليل الخميس- الجمعة إلى مدينة داريا في ريف دمشق للمرة الأولى منذ بدء حصارها من قبل النظام السوري في العام 2012، بحسب ما أعلن مسؤول في الهلال الأحمر السوري.

وأكد مدير عمليات الهلال الأحمر السوري تمام محرز أن "تسع شاحنات تقوم حالياً بتفريغ حمولتها في داريا. وتحتوي على مساعدات غذائية، بينها مأكولات جافة وأكياس من الطحين، ومساعدات غير غذائية، إضافة إلى مساعدات طبية".

وأوضح محرز أن المساعدات الغذائية تكفي لمدة "شهر"، من دون تحديد عدد الأشخاص أو الأسر التي ستستفيد منها.

من جانبه، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن "الهلال الأحمر السوري تسلم مساعدات غذائية تكفي 2400 شخص في داريا لمدة شهر"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وفي وقت سابق، كان الهلال الأحمر أعلن أن العملية نفذت بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وفي الأول من يونيو الحالي، دخلت أول قافلة مساعدات إلى مدينة داريا منذ العام 2012، ولكن من دون أن تتضمن مواد غذائية، ما شكل خيبة أمل للسكان الذين يعانون من سوء التغذية.

وتشكل داريا معقلاً يرتدي طابعا رمزياً كبيراً للمعارضة لأنها خارجة عن سلطة النظام منذ العام 2012، ومن أولى المدن التي فرض عليها حصار.

ولا يزال نحو ثمانية آلاف شخص يعيشون في هذه المدينة الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى جنوب غرب العاصمة.