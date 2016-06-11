أميركي من أصل سوري هرّب أسلحة متطورة لـ"أحرار الشام"

حكم القضاء في كاليفورنيا على متهم بالسجن 32 شهراً الجمعة بعد إدانته بالتآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا من خلال تهريب تجهيزات عسكرية إلى مقاتلين من المعارضة السورية.

وأقر أمين البارودي (50 عاماً) وهو سوري يحمل الجنسية الأميركية في يناير بأنه اشترى معدات تكتيكية بقيمة عشرات آلاف الدولارات من بينها بندقية مجهزة بمنظار ليلي وسترات واقية من الرصاص ومناظير وأمشاط للتحميل السريع وأرسلها إلى حركة "أحرار الشام" في سوريا.

وبحسب وثائق المحكمة، فإن البارودي وشركاءه سافروا جواً إلى تركيا ومعهم المعدات وقاموا بتهريبها إلى سوريا من الحدود التركية.

واتهم البارودي بالقيام برحلتين من هذا النوع في فبراير ومارس 2013.