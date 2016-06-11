رياض حجاب: مفاوضات جنيف وصلت لطريق مسدود

قال رياض حجاب، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، اليوم السبت، إن مفاوضات جنيف وصلت إلى طريق مسدود، وذلك بسبب تهرُّب نظام الأسد من مناقشة عملية الانتقال السياسي ومواصلة قصف المدنيين.

وأضاف حجاب أن وفد المعارضة متمسك ببيان جنيف واحد، وقرارات مجلس الأمن، التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي لا تشمل الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

وفيما يخص الوفد المفاوض، نفى حجاب حدوث أي توسعة في الهيئة العليا للمفاوضات، مضيفاً أن الهيئة منفتحة على كل أطياف المعارضة السورية.

كما حذر حجاب من أن التقدم في الملف الإنساني بطيء للغاية، وأن النظام السوري ما زال يستخدم سياسة التجويع لإخضاع القرى والبلدات المحاصرة.