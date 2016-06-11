دمشق.. قتلى بتفجيرين متزامنين في "السيدة زينب"

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

استهدف تفجيران متزامنان السبت أحدهما انتحاري منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وتسببا بمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 20 شخصاً، جراء التفجيرين اللذين تبناهما تنظيم داعش وفق ما ذكرت وكالة "أعماق" المقربة من التنظيم.

وأفادت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري أن التفجير الأول نفذه انتحاري بحزام ناسف عند مدخل بلدة السيدة زينب، والثاني بسيارة مفخخة في شارع التين.

وتعرضت المنطقة في 25 أبريل لتفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة لقوات النظام وتسبب بمقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرين آخرين بجروح، وتبناه تنظيم داعش.

وتضم منطقة السيدة زينب مقام السيدة زينب، الذي يعد مقصداً للزوار الشيعة.

ويحاط المقام بإجراءات مشددة تمنع دخول السيارات إليه، إلا أن المنطقة شهدت تفجيرات عدة أكبرها في فبراير، تبناه تنظيم "داعش" وأوقع 134 قتيلاً بينهم على الأقل تسعون مدنياً، في حصيلة اعتبرت حينها الأكثر دموية جراء تفجير منذ 2011.