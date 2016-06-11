سوريا.. المساعدات تدخل دوما التي تسيطر عليها المعارضة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن قافلة مساعدات إنسانية دخلت إلى مدينة دوما التي تسيطر عليها المعارضة بالقرب من العاصمة دمشق.

وتأتي هذه القافلة في وقت أعلنت الأمم المتحدة وصول قافلة من تسع شاحنات إلى مدينة داريا المحاصرة رغم الاشتباكات التي ما تزال تدور هناك.

وأشار المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن القافلة التي سيرتها عدد من وكالات الإغاثة وبوساطة من السفارة المصرية في دمشق تشمل مساعدات غذائية وطبية.

يذكر أن الوضع الإنساني في سوريا وخاصة في تلك القرى والبلدات المحاصرة من قبل قوات النظام كل يوم يزداد سوءاً.

وهذه القافلة التي قالت الأمم المتحدة إن قوات النظام سمحت بدخولها بعد تفتيشها تفتيشاً دقيقاً تأتي في وقت وصلت فيه تسع شاحنات إلى مدينة داريا في غوطة دمشق وهي محملة بمستلزمات طبية وأخرى إغاثية.

وقالت المعارضة التي تسيطر فصائلها على داريا المحاصرة من قبل قوات النظام إن هذه المساعدات تكفي لمساعدة أقل من 3 آلاف مدني فقط، في حين أن عدد المحاصرين والمحتاجين إلى مساعدة في المدينة قد يصل الى 8 آلاف، وذلك وسط تحذيرات دولية ومحلية من تفاقم الأوضاع الإنسانية أكثر فأكثر في داريا التي تشهد أيضاً معارك مستمرة بين المعارضة وقوات النظام.