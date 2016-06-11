سوريا..قوات النظام تسيطر على تقاطع طرق استراتيجي بالرقة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري وحلفاءها سيطرت على تقاطع طرق استراتيجي في الرقة في أحدث تقدم نحو معاقل تنظيم "داعش" في المحافظة.

السيطرة على تقاطع الطرق الذي يؤدي إلى مدينة الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم ويقود أيضاً إلى بلدة الطبقة الخاضعة لـ"داعش" تأتي في إطار هجوم بدأته قوات النظام منذ أسبوع بدعم جوي روسي.

وبحسب المرصد السوري قتل أثناء المعارك نحو 80 عنصراً من "داعش"، مضيفاً أن قوات النظام وحلفاءها باتوا على بعد 15 كيلومترا من مدينة الطبقة الاستراتيجية.

هذا وتحقق قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن تقدماً ملحوظاً صوب معقل "داعش" في مدينة منبج القريبة من الحدود مع تركيا بعد أن نجحت في قطع كافة طرق الإمداد.