مقتل 31 من داعش شمال سوريا بنيران المدفعية التركية

ذكرت وكالة دوجان التركية للأنباء، اليوم السبت، أن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ونيران المدفعية التركية قتلت 31 على الأقل من متطرفي تنظيم داعش في سوريا. ولم تذكر الوكالة متى وقعت الهجمات.

وأضافت أن الجيش التركي أطلق نيران مدافع هاوتزر على 33 هدفا في شمال سوريا فدمر أنظمة لتنظيم داعش في الوقت الذي كان فيه التنظيم المتطرف يستعد لقصف مواقع عبر الحدود التركية.

وقالت الوكالة إن تسع ضربات جوية لقوات التحالف استهدفت منطقتين شمال حلب. ولم تذكر الوكالة مصدرا لتقريرها.

وقتل القصف الذي يشنه التنظيم عبر الحدود نحو 20 شخصا داخل تركيا هذا العام. وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وفي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش.