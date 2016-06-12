مجزرة في إدلب.. أسر بكاملها وأطفال خطفت أنفاسهم

مجرزة جديدة ارتكبتها قوات النظام السوري في إدلب وريفها، الأحد، حيث قضى أكثر من أربعين شخصا، بينهم أسرٌ بأكملها، في غارات طيران النظام على مدينة إدلب ومعرّة النعمان، استهدفت إحداها سوقـا شعبية تكـتظ بالمتسوقين في شهر رمضان المبارك.

فبعد البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية، لأول مرة منذ بدء الثورة السورية يستخدم طيران النظام سلاحا جديدا في حلب "الخراطيم المتفجرة".

وتحوي تلك الخراطيم شديدة الاتفجار والتي يبلغ طول إحداها حوالي 100 متر، مواد متفجرة كالسيفور وTNT، هذا إضافة إلى صواعق وخرداوات تتحول إلى شظايا قاتلة عند الانفجار.

وفي هذا السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات جوية نفذتها طائرات حربية روسية أسفرت عن مقتل أكثر من 34 شخصاً في مدينة إدلب الواقعة في شمال غربي البلاد الأحد. وأضاف المرصد أن بين المناطق التي أصيبت سوقاً شعبية، وأن 5 أطفال على الأقل سقطوا بين القتلى.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الوفيات من المتوقع أن يرتفع نتيجة لإصابة عدد كبير من السكان بإصابات خطيرة. وتسيطر قوات معارضة على مدينة إدلب.