الائتلاف وهيئة التنسيق في بروكسل بحثاً عن وثيقة مشتركة

أفاد مراسل "العربية" في بروكسل، بأن الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق السورية، سيعقدان اجتماعا خلال يومي الاثنين والثلاثاء في بروكسل لبحث تصوراتهما المشتركة.

ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع الثالث من نوعه بين الجانبين، بوثيقة مشتركة بشأن التحديات التي يواجهها الفريق السوري المعارض في مفاوضاته مع النظام، لاسيما في ظل التطورات الميدانية وعدم التزام نظام الأسد بعمليات وقف إطلاق النار، ناهيك عن حالة الجمود التي تعيشها المفاوضات بشأن الأزمة السورية.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، كان كرر السبت، أن مفاوضات جنيف وصلت إلى طريق مسدود، وذلك بسبب تهرُّب نظام الأسد من مناقشة عملية الانتقال السياسي ومواصلة قصف المدنيين. وفيما يخص الوفد المفاوض، نفى حجاب حدوث أي توسعة في الهيئة العليا للمفاوضات، مضيفاً أن الهيئة منفتحة على كل أطياف المعارضة السورية.