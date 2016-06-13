المسلط: من لا يسلح "الحر" راض عن قتل الأطفال في سوريا

انتقد سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، عدم تزويد المعارضة السورية بالسلاح النوعي. وقال المسلط إن من لا يسلح الجيش الحر راضٍ عن قتل الأطفال والمدنيين في سوريا -على حد تعبيره، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات لجون برينين، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية لـ"العربية"، قال فيها إن الولايات المتحدة تدعم الجيش الحر مع عدم تسليمه سلاحا مضادا للطائرات.

وقال المسلط: "كان القرار ألا يسمح للسوريين أو للمعارضة حتى المعتدلة منها بحمل مضادات طيران. الحديث الذي جرى في هذه المقابلة هو ليس بجديد علينا، لكنه جديد على البعض، حقيقة كنا بأمس الحاجة إلى هذا النوع من السلاح".

وأضاف: "من لا يسلح الجيش الحر والقوى المعتدلة هو راض عما يقترفه الإيرانيون والروس من قتل للأطفال والمدنيين".