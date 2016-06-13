لعنة تحلّ على حاملي اسم "علاء مخلوف" في سوريا!

لم يكد يمر أسبوع على مقتل مرافق زوجة رئيس النظام السوري، والمعروف باسم "علاء مخلوف" حتى لحق به اثنان، وتقريبا في الأسبوع نفسه، يحملان الاسم ذاته: علاء مخلوف. كما لو أن لعنة باتت تلاحق حاملي هذا الاسم من أنصار الأسد.

فبعد مقتل علاء مخلوف، مرافق زوجة رئيس النظام السوري، في الرابع من الجاري، تم الإعلان عن مقتل "علاء مخلوف" آخر، لا يميّزه عن الأول سوى اسم الأب. فمرافق زوجة الأسد الذي اغتيل بالرابع من الجاري هو: علاء أمين مخلوف، أما القتيل الثاني فهو علاء مازن مخلوف، من رويسة البساتنة في اللاذقية السورية، وقتل بتاريخ 11 من الجاري.

ولتكتمل فصول "اللعنة" التي حلت على اسم "علاء مخلوف" مرافق زوجة الأسد، فقد أعلن أمس عن مقتل "علاء مخلوف" ثالث ويحمل الاسم الثلاثي: علاء نبيل مخلوف، ومن منطقة الدبيقة التي انحدر منها مخلوف مرافق زوجة الأسد.

أنصار الأسد في الساحل السوري عبّروا عن استغرابهم لهذه المصادفات، وقالت صفحة "جريدة القرداحة عرين الأسود" الفيسبوكية الموالية، ونقلت عنها صفحات موالية أخرى، أمس الأحد، تعبيراً عن إحساسها بالصدمة لمقتل ثلاثة يحملون الاسم ذاته: "ربما هي لعبة القدر وقسوته" أن يقتل "في أسبوع واحد، ثلاثة يحملون الاسم نفسه"!