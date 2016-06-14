المفوضية: السوريون يمثلون 40% من احتياجات إعادة التوطين

تناولت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقريرها السنوي، الاحتياجات لإعادة التوطين المتوقعة في عام 2017.

وقدمت المفوضية طلبات لأكثر من مليون لاجئ لحوالي 30 دولة بغرض إعادة التوطين في العقد الماضي.

كما جاء في التقرير أيضا توقعات بزيادة عدد الأشخاص المحتاجين لإعادة توطينهم بنحو يتجاوز المليون وتسعة عشر خلال العام المقبل.

ومن المتوقع أن يمثل السوريون 40% من احتياجات إعادة التوطين، وهي تعتبر الأعلى بين الدول الأخرى.

وتتوقع المفوضية تقديم طلبات تصل إلى 170 ألف شخص لإعادة توطينهم في العام المقبل مقارنةً بالعام الحالي الذي وصل إلى 143 ألف طلب.