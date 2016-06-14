تركيا: لن نسمح بالتعاون مع جماعات إرهابية في سوريا

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح بالتعاون مع "منظمات إرهابية في سوريا حتى وإن كانت تدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش هناك".

يشار إلى أن أنقرة وواشنطن على خلاف منذ فترة طويلة بشأن دور المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة. وتقول تركيا إنهم إرهابيون تابعون لحزب العمال الكردستاني المحظور في حين تراهم الولايات المتحدة شريكاً رئيسياً في المعركة ضد "داعش".

وأدلى يلدريم بتصريحه في كلمة إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان بثها التلفزيون على الهواء مباشرة.