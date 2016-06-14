سوريا.. 224 قتيلاً في الأسبوع الأول من رمضان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مع مرور أول أسبوع من شهر رمضان سوريا، أن عدد قتلى المدنيين وصل إلى 224 شخصا، منهم 67 طفلا و28 امرأة.

كما أكد المرصد اندلاع مواجهات بين قوات النظام وتنظيم داعش على الطريق الواصل بين مفرق الطبقة - الرصافة - أثريا في الرقة، وبين منطقة أثريا بريف السلمية في حماه، أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من داعش، وما لا يقل عن 11 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وذلك بعد هجوم للتنظيم على المنطقة.

فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة في محيط مدينة منبج في حلب، بين تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية.