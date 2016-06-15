ألمانيا تنفي وجود قوات خاصة لها في شمال سوريا

نفت وزارة الدفاع الألمانية وجود قوات خاصة ألمانية في شمال سوريا، مشيرة إلى أن مثل هذه المزاعم المتكررة الصادرة عن حكومة النظام السوري خاطئة، ولم تكن صحيحة قط.

وقال متحدث باسم الوزارة: "لا توجد قوات خاصة ألمانية في سوريا. إنه اتهام خاطئ".

في المقابل، أعلنت حكومة النظام السوري اليوم الأربعاء أن هناك قوات ألمانية وفرنسية في شمال البلاد. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة خارجية النظام قولها إن "سوريا تدين بشدة تواجد قوات ألمانية وفرنسية في عين العرب ومنبج وتعتبره عدواناً صريحاً وغير مبرر على سيادتها واستقلالها".