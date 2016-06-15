كيري لروسيا: صبر الولايات المتحدة بشأن سوريا له حدود

وجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأربعاء، تحذيرا إلى روسيا ورئيس النظام السوري بشار الأسد لجهة ضرورة احترام وقف الأعمال القتالية، مؤكدا أن صبر واشنطن "محدود جدا".

وقال كيري على هامش زيارة للنروج "على روسيا أن تفهم أن صبرنا ليس بلا حدود. وفي الواقع هو محدود جدا في ما يتعلق بمعرفة ما إذا كان الأسد سيوضع أمام مسؤولياته أم لا"، على صعيد التزام وقف إطلاق النار.

ورغم رعايتهما الهدنة وعملية السلام في سوريا، يستمر الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا حول مصير الأسد.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة "مستعدة أيضاً لمحاسبة (المجموعات المسلحة) من عناصر المعارضة" الذين يشتبه بارتكابهم انتهاكات او الذين "يواصلون المعارك في انتهاك لوقف إطلاق النار".

ولم تحقق ثلاث جولات تفاوضية في جنيف بين النظام السوري والمعارضة هذا العام أي تقدم.

كما أعلن في خطاب ألقاه امام مجلس الشعب الجديد في السابع من حزيران/يونيو رفض النظام السوري لأي حلول خارج ورقة المبادئ التي طرحتها في مفاوضات جنيف غير المباشرة مع المعارضة.

وبعد لقائه ظريف، أكد كيري العمل على إحياء وقف إطلاق النار أملا بالتوصل إلى ذلك خلال "أسبوع أو اثنين"، ما سيسرع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف المدنيين المحاصرين.

وقال "لن اطلق أي وعد يلزمني، لكن مباحثاتي مع (الوزير الايراني) ظريف تجعلني اعتقد ان هناك سبلا للتوصل إلى ذلك".