للمرة الأولى.. روسيا تلمّح إلى عدد مقاتليها في سوريا

ذكرت مصادر إعلامية روسية، اليوم الأربعاء، أن عدد الجنود الروس، في سوريا، "لن يزيد عن 25 ألفاً". وذلك نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية.

واللافت في الرقم الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية، أنه يشمل فقط الجنود الروس الذين يحملون صفة "مشارك في العملية العسكرية الروسية في سوريا".

الأمر الذي يعني أن العدد الفعلي للجنود الروس، أو ممن يحملون الجنسية الروسية، قد يتخطى هذا الرقم بكثير. خصوصا أن الحكومة الروسية قد أعدّت مشروعاً لتشريع صفة "المقاتل في سوريا"، والذي بدوره يحدد المكافآت والتعويضات عن هذا القتال في أرض أجنبية.

وتحدثت المصادر السابقة أن التشريع المزمع للحكومة الروسية، سيشمل كل مقاتل روسي قاتل في سوريا بدءا من 30 سيتمبر 2015.

وذكر المصدر الإعلامي الروسي أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة، يضع ميزانية تقارب المليار روبل روسي، لتغطية نفقات المشاركين الروس في القتال على الأرض السورية لصالح نظام الأسد.

وسبق لصحيفة "غازيتا.رو" الروسية أن ذكرت في وقت سابق من العام الحالي، أن عدداً من الجنود المرتزقة الروس قد قتلوا حول مدينة تدمر السورية الأثرية. مؤكدة أن هؤلاء المرتزقة المقتولين حول تدمر، يتبعون لشركة أمنية عسكرية خاصة في روسيا.

ولم تعترف السلطات الروسية بانتماء هؤلاء الجنود لمؤسستها العسكرية الرسمية.