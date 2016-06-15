هجوم مضاد للمعارضة شرق غوطة دمشق و27 برميلاً على داريا

ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها طيران النظام على مدينة داريا في ريف دمشق إلى 27 برميلا، وسط قصف مكثف استهدف المدينة.

وأفادت شبكة سوريا مباشر أيضا باستمرار الاشتباكات المسلحة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من طرف، والفصائل المقاتلة من طرف آخر في محيط بلدة جسرين بالغوطة الشرقية عقب هجوم شنته المعارضة.

إلى ذلك، شهدت عدة مناطق سورية تطورات عسكرية هامة بحسب ما أفادت شبكة سوريا مباشر، حيث أكدت الشبكة مقتل قائد عمليات النظام في الريف الجنوبي لحلب بعد استهدافه برصاص قناصة خلال المعارك الجارية بينها وبين فصائل المعارضة هناك.

كما أفادت الشبكة بمقتل عدد من عناصر ميليشيات حزب الله في خان طومان بريف حلب الجنوبي أيضا جراء استهداف تجمع لهم بصاروخ موجه من نوع تاو.

وأضافت الشبكة أن مقاتلي الفصائل تمكنوا من السيطرة على بلدة خلصة في ريف حلب الجنوبي بشكل كامل.

فيما أعلنت شبكة سوريا مباشر عن شن الطيران الروسي والنظام عدة غارات جوية استهدفت كلا من أحياء الفردوس والصالحين وصلاح الدين في مدينة حلب، إضافة إلى بلدة كفر حلب وبلدة الحارة، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين.