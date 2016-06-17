أمل "أممي" في دخول المساعدات حي الوعر الحمصي

في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا عن أملها في هدنة طويلة الأمد في حلب، والتي لم تمض ساعات قليلة حتى خرقتها طائراتها قاصفة فصائل من المعارضة السورية، رحبت الأمم المتحدة بالهدنة النظرية وأعربت عن أملها في تمكن قافلة مساعدات تابعة لها من الدخول، الجمعة، إلى حي الوعر المحاصر في حمص بعد موافقة النظام السوري.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجموعة العمل الأممية المكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، يان ايغلاند، أهمية إيصال شحنة المساعدات إلى الحي الذي لم تدخله أي منها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال ايغلاند إن وكالات المساعدة تأمل أيضاً في دخول مدينتي عربين وزملكا المحاصرتين من قبل قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية شرق دمشق في الأيام المقبلة.