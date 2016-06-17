الأمم المتحدة تدخل الوعر ونظام الأسد يرجع أدوية وبذورا

تمكّنت الأمم المتحدة مساء أمس الخميس من إدخال دفعة أولى من مخصصات قافلة حي الوعر المحاصر في حمص، وذلك بعد غياب استمر لمدة 6 أشهر كان آخرها في الخامس من "ديسمبر" 2015م بعد بدء هدنة مع قوات النظام في ذاك الوقت.

قدرت القوافل التي دخلت بنحو 22 سيارة شاحنة تحمل ضمنها 7500 سلة غذائية و7500 كيس طحين و8000 سلة صحية وقرطاسية ولقاحات وفيتامينات وأدوية طبية مخصصة للأطفال، وأشرطة لقياس سوء التغذية إضافة للأغطية.

وقد منعت قوات النظام إدخال البذور الزراعية وكمية من الأدوية الطبية الجراحية والإسعافية بعد وصولها لحاجز الحي وإرجاعها من حيث أتت.

كما رافقت هذه القوافل فرق من الهلال الأحمر العربي السوري ووفد من الأمم المتحدة يرأسه "جيفرا" من اليونيسف و"بيبرس" من برنامج الغذاء العالمي و"حازم الجندي" توثيق الشؤون الإنسانية.

هذا ولا تزال هناك دفعة أخرى من القافلة لم تدخل على أمل الدخول خلال أيام الأسبوع القادم.

وقد تحدث "جيفري" خلال اجتماعه مع فعاليات الحي أن الأمم المتحدة تضغط وبشكل يومي من أجل حي الوعر والمدنيين المتواجدين داخله، لكن الموافقات على التحرك والعمل ليست بحوزتهم.

"وليد فارس" مسؤول التواصل مع الأمم المتحدة داخل حي الوعر تحدث لـ"العربية نت" عن ضعف الأدوات التي تمتلكها الأمم المتحدة للضغط على النظام لممارسة العمل الإنساني، والذي يجب أن يكون أصلاً منفصلا عن الجانب السياسي من مفاوضات أو حرب، فمن حق الناس أن تأكل وتشرب وتعيش بغض النظر عن الظروف التي تساند مرحلة متطلباته.

وتابع "الفارس" أنه من المفترض أن يكون لدى الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها تصور كامل عن الوضع الإنساني داخل حي الوعر، ونتمنى ألا يدخل الوعر في حصار خانق يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في أي وقت آخر.

هذا ولا تزال معاناة الحي مستمرة ما لم تحل أزمة رغيف الخبز الذي تعتمد عليه جميع العوائل في قوتها، حيث يعد هذا الحي حيا سكنيا لا توجد فيه مصادر إنتاجية للأغذية.