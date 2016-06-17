سوريا.. واشنطن تكذب بوتين حول إشراك معارضين بالحكم

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تتفق مع مقترح أميركي بإشراك أطياف من المعارضة السورية في الحكومة الحالية.

وحذر بوتين في تصريحات على هامش منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرغ من مصير سوريا ، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه حاليا في سوريا فإن البلاد ستنهار بشكل كامل.

من جانبها، نفت واشنطن ما صدر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أنها اقترحت ضم أفراد من المعارضة السورية في حكومة نظام الأسد.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه أنه لا وجود لمثل هذا المقترح، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة من رحيل الأسد لم يتغير.