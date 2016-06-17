بالصور.. مقتل 30 من ميليشيات إيران في ريف حلب

أعلن جيش الفتح (تجمع فصائل سورية معارضة)، اليوم الجمعة، قتل 30 مقاتلاً من الميليشيات التابعة لإيران في ريف حلب الجنوبي شمالي سوريا.

وأفادت مصادر في المعارضة، أن "الميليشيات الموالية للنظام السوري وقوات الأخير حاولت التقدم اليوم باتجاه قرية خلصة بريف حلب الجنوبي في محاولة لاستعادة النقاط التي خسرتها مؤخراً داخل القرية وعلى أطرافها، بعد أن سيطر جيش الفتح على معظم أجزاء القرية الاستراتيجية".

وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة دارت على مشارف القرية المذكورة، وتمكنت فصائل "جيش الفتح" من التصدي للهجوم وقتلت ما لا يقل عن 30 عنصراً من الميليشيات التابعة لإيران إلى جانب أسر عنصر من حزب الله اللبناني كان يقاتل إلى جانب الأخيرة.

وسبق أن أعلن جيش الفتح قبل أيام عن تصديه لهجوم آخر على جبهة معراتة بالقرب من خان طومان بريف حلب الجنوبي وقتل عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية كما نشر صوراً لأسير قال إنه إيراني، إضافة لأسر عدد من المقاتلين العراقيين الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري تحت مسمى حركة "النجباء".

تجدر الإشارة إلى أن جبهات ريف حلب الجنوبي تتعرض لقصف جوي ومدفعي عنيف لا يكاد يتوقف، تشنها مدفعية وطائرات تابعة للنظام السوري وأخرى روسية في محاولة لإجبار فصائل المعارضة على ترك مواقعهم لصالح الميليشيات الشيعية.