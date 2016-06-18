البيت الأبيض: لا حل عسكرياً لأزمة سوريا

رحب البيت الأبيض الأميركي بالمذكرة التي قدمها دبلوماسيون في وزارة الخارجية، تدعو لتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، وجدد تأكيده على "عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جنيفر فريدمان، في تصريحات للصحافيين، السبت، أن الإدارة الأميركية منفتحة على كافة الأفكار الجديدة المتعلقة بطرح حلول للمسألة السورية، مؤكدة ترحيبها بالمذكرة التي أرسلها الدبلوماسيون.

وأشارت فريدمان إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيأخذ المقترح المقدم بعين الاعتبار، واستدركت أنه "لا تغيير في سياسة أوباما تجاه سوريا"، وأن "الرئيس صرح مرارا، وبكل وضوح، بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، وهذه الرؤية ما زالت قائمة".

وكان 51 دبلوماسيا في الخارجية الأميركية، يعملون كمستشارين في الملف السوري، وقّعوا أمس الجمعة، على مذكرة مشتركة، طالبوا فيها بتغيير سياسة بلادهم تجاه سوريا، وتوجيه ضربات عسكرية ضد النظام السوري.