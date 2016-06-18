المعارضة تسيطر على 3 قرى في ريف حلب الجنوبي

أعلنت الفصائل المقاتلة في حلب السورية سيطرتها على قرى زيتان وخلصة وبرنة في ريف حلب الجنوبي بعد 4 أيام من بدء عمليتها ضد قوات النظام السوري هناك.

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار القصف المكثف لطائرات النظام والطائرات الروسية التي استهدفت بشكل رئيسي أحياء الباب والقاطري والشيخ مقصود.

وقد أعلن تحالف جيش الفتح في بيان الجمعة سيطرته على القرى الثلاث. أما شمال المحافظة فكان سكان حيي القطرجي والباب الواقعين تحت سيطرة المعارضة على موعد مع مسلسل قصف جديد، إذ تساقطت براميل متفجرة على الحيين، وراح ضحيتها 15 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى.

في المقابل، واصل النظام السوري حملته على حي الشيخ مقصود الذي تقطنه أغلبية كردية وتسيطر عليه وحدات حماية الشعب الكردية.

هذه التطورات الميدانية في ريف حلب الجنوبي، رافقها في منغ (ريف حلب الشمالي) الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري سياسي موحد للبلدة، يكون الناطق الرسمي والوحيد باسم ثوار البلدة.