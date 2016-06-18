سوريا.. داعش يشن هجمات للدفاع عن اثنين من أبرز معاقله

شن تنظيم داعش خلال اليومين الماضيين هجمات مضادة عبر انتحاريين وسيارات مفخخة للدفاع عن اثنين من أبرز معاقله في شمال سوريا هما مدينتا منبج والطبقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن: "شن تنظيم داعش الجمعة 7 هجمات، بينها هجومان انتحاريان و5 بسيارات مفخخة، في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة منبج" في ريف حلب الشمالي الشرقي.

ومنذ 31 مايو، تاريخ بدء معركة منبج، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من تطويق المدينة بالكامل وقطع كل طرق الإمداد للمتطرفين نحو الحدود التركية شمالا ومعاقلهم الأخرى غربا.

وبعد تطويقها المدينة وسيطرتها على أكثر من 100 قرية ومزرعة في محيطها، بات تقدم قوات سوريا الديمقراطية بطيئا "جراء الهجمات الانتحارية التي يشنها المتطرفون بشكل شبه يومي في محيطها"، وفق عبدالرحمن.

وبالإضافة إلى هجمات المتطرفين، فإن ما يعوق تقدم قوات سوريا الديمقراطية أيضا هو عشرات آلاف المدنيين العالقين في المدينة، ولم يتمكن سوى نحو 1200 منهم من الفرار منها بمساعدة هذا التحالف الذي يضم فصائل عربية وكردية.

وبحسب عبدالرحمن فقد "قتل الجمعة 6 أفراد من عائلة واحدة بعدما أطلق عليهم المتطرفون النار أثناء محاولتهم الفرار من الجهة الشرقية للمدينة".

وفي محافظة الرقة إلى الشرق من حلب، أبطأت هجمات تنظيم داعش أيضا تقدم الجيش السوري مدعوما بالطائرات الروسية باتجاه مدينة الطبقة الواقعة على نهر الفرات بعدما بات على بعد 15 كيلومترا جنوب مطار الطبقة العسكري.

وتبعد الطبقة 50 كيلومترا من مدينة رقة، معقل تنظيم داعش في سوريا.