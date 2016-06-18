قوات سوريا الديمقراطية على بعد كيلومترين من منبج

قال مصدر إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أميركا تتقدم نحو كيلومترين من وسط منبج التي يسيطر عليها تنظيم داعش في شمال سوريا.

وتقدم قوات سوريا الديمقراطية وضع تنظيم "داعش" في مأزق غير مسبوق، فهو خسر بالفعل الطرق الرابطة بين معقليه في الموصل والرقة، وخسارة منبج ستقطع طريقه إلى الحدود السورية التركية، ولهذا يحاول جذب قوات سوريا الديمقراطية لشن حروب شوارع رغم ما يعانيه التنظيم من إنهاك بسبب الخسائر المتكررة.

ويعاني التنظيم من مأزق في منبج ويتعلق بمخاوفه من قيام سكان المدينة بمساعدة القوات الزاحفة أو تقديم المعلومات لها، ولهذا شن حملة اعتقالات في صفوف الشباب الكردي من أبناء المدينة.