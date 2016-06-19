عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

اسطنبول.. لاجئة سورية تعيش مع أطفالها تحت الأرض

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

تعيش في منزل تحت الأرض بإحدى ضواحي مدينة اسطنبول التركية لاجئة سورية مع أبنائها الثلاثة.

يقضي صغارها ساعات طويلة وحدهم بانتظار والدتهم التي تعمل طوال اليوم خارج البيت، لتأمين مسكّن وطعام لهم.

ولكن ما تجنيه إشراق لا يكفي لتعليم أبنائها المنقطعين عن الدراسة منذ 3 سنوات بعد هربهم من الحرب في سوريا.

وتشعر إشراق بالعجز كلما تعلق الأمر بدراسة أبنائها، لكنها على الرغم من ذلك ترفض على عكس الكثير من السوريين الهجرة إلى أوروبا عبر البحر الذي عبره زوجُها قبل 7 أشهر.

وتقول إشراق إنه ليس من السهل أن تقوم بدور الأم والأب والمدرسة في آن، وربما ستنتظر طويلا لم الشمل لتلتحق بزوجها في النمسا.

ولكن كلما ثارت مشاعر الغربة في قلبها، تخفيها بابتسامتها التي تحاولُ أن تمنح بها أبناءها أملا بأن القادم أجمل.

كلمات دالّة

#سوريا, #نزاع, #حرب, #قتلى, #لجوء, #بشار الأسد, #معارضة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر