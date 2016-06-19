دمشق.. احتجاج نادر أمام برلمان الأسد

اعتصم عشرات السوريين، الأحد، في تحرك نادر أمام مجلس الشعب التابع لنظام بشار الأسد في دمشق احتجاجاً على قرار زيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

يأتي الاعتصام قبل وقت قصير من عقد المجلس جلسته الثانية التي بحث خلالها قضية ارتفاع الاسعار.

ودعا المعتصمون في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس مجلس الشعب إلى "إلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ومحاسبة الذين ورطوا الدولة باتخاذه"، مؤكدين "أن الاعتصام سوف يستمر يومياً حتى تأتي الاستجابة وتتحقق الغاية" منه.

ورفع عدد من الشبان والشابات لافتات كتب عليها باللون الأسود "لا للغلاء الشعب مات من الجوع" و"لا للفساد" و"مجلس الشعب كونوا مع الشعب وقولوا لا لرفع الأسعار".