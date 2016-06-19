سوريا.. مجزرة روسية في تلبيسة بريف حمص

ارتكب الطيران الحربي الروسي مجزرة في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي في غارة خلفت عشرات القتلى والجرحى، بينهم أطفال، وفق ناشطون.

من جانبها، قصفت قوات النظام أحياء سكنية في المدينة بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من المدنيين، بعضهم في حال خطيرة.

من جهة أخرى، أفاد مصدر بتحالف قوات سوريا الديمقراطية بأن القوات شقت طريقها إلى المدخل الغربي لمدينة منبج وذلك للمرة الأولى منذ بدء الهجوم على آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" على الحدود السورية.



وقال المصدر لرويترز إن قوات سوريا الديمقراطية أصبحت الآن على بعد نحو كيلومترين من وسط المدينة.

وتضم هذه القوات وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلين عربا.