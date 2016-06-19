مقتل 3 آشوريين في القامشلي باعتداء استهدف ذكرى مجزرتهم

قتل 3 أشخاص، اليوم الأحد، عندما فجر انتحاري نفسه في مدينة القامشلي جنوب شرق سوريا أثناء إحياء ذكرى مجازر الآشوريين والسريان خصوصاً بيد العثمانيين، حسب ما أعلن مصدر أمني.

وسُمع دوي انفجار ضخم أثناء إحياء ذكرى مجازر سيفو التي بدأها العثمانيون اعتباراً من 1915 بحق عشرات الآلاف من الآشوريين والسريان.

وفجر الانتحاري نفسه على بعد أمتار من مكان المراسم بحضور بطريرك انطاكية للسريان الأورثوذكس اغناطيوس افرام الثالث كريم، بحسب مصدر أمني، وذلك بعيد أن أوقفه عناصر من "قوات الحماية السريانية" (سوتورو) التي تشكلت بعد اندلاع الأزمة السورية.

وقتل في التفجير ثلاثة من عناصر "سوتورو" وأصيب 5 غيرهم بجروح بحسب المصدر.

قال مصدر في قوات "سوتورو" إن "الانتحاري أراد استهداف موكب البطريرك لكنه فشل في الوصول إلى هدفه".

تقيم في مدينة القامشلي أكثرية من الأكراد الذين يشكلون قوة رئيسية تتصدى لتنظيم "داعش" الذي سبق أن تبنى عدداً من الاعتداءات المشابهة التي استهدفت المدينة في السابق.

ويقاتل مئات السريان التنظيم المتشدد ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف قوى عربية وكردية يلقى دعماً عسكرياً أميركياً.

يتكلم السريان ويصلون بالآرامية، وغالبيتهم من الأرثوذكس مع أقلية كاثوليكية التحقت بكنيسة روما في القرن الثامن عشر. وينتشرون في لبنان وسوريا والعراق وكذلك الهند.