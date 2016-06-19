50 قتيلا من ميليشيات حزب الله بمعارك ريف حلب

أفادت شبكة شام أن عناصر المعارضة يتقدمون إلى بلدة الحاضر في ريف حلب الجنوبي ويحشدون قواتهم في محطيها، وأشارت إلى أن البلدة هي المركز الأساسي لتجمع للحرس الثوري وميليشيات تقاتل بقيادته.

كما وردت معلومات عن وصول حشود من جبهة النصرة وفصائل أخرى تعمل في إطار جيش الفتح إلى أطراف الحاضر، ما يُنذر بمعركة وشيكة.

يأتي ذلك بعد سيطرة فصائل جيش الفتح على بلدة خلصة وزيتان وبرنة، فيما بلغت حصيلة خسائر الميليشيات أكثر من 50 قتيلا بحسب المصادر.

وكانت قوات النظام وحزب الله وميليشيات أخرى منيت بنكسة قوية في ريف حلب الجنوبي، إثر غياب الطيران الروسي بعد أيام من اجتماع ثلاثي في طهران لوزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا.

وتحدث المرصد عن استياء حزب الله والإيرانيين من عدم المساندة الجوية الروسية.