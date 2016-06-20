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تركيا تنفي إطلاق النار على مدنيين سوريين قرب الحدود

المصدر: دبي - قناة العربية
الحدود التركية السورية
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نفى المتحدث باسم الخارجية التركية، الأنباء التي تحدثت عن إطلاق النار من قبل حرس الحدود التركي على مدنيين سوريين على الحدود بين البلدين، بشكل متعمد، وتسبب بمقتل 11 منهم وجرح آخرين.

ووصف المتحدث تلك الأنباء على أنها لا تعكس الحقيقة.

وأضاف أن الوحدات الأمنية التركية تمارس مهامها عند المعابر بأساليب تناسب حساسية الوضع في سوريا.

كما شدد على ضوابط تحرك القوات التركية هناك، والتي تعمل وفق أرضية قانونية حيال محاولات اجتياز الحدود بطرق غير قانونية والأحداث الحدودية.

من جهته، أصدر الائتلاف الوطني بيانا قال فيه إنه يتواصل مع السلطات التركية لتوضيح ما حصل.

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