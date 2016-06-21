الأمم المتحدة: 700 طبيب وعامل طبي قضوا في سوريا

قتل أكثر من 700 #طبيب وعامل في المجال الطبي في #سوريا منذ بدء الحرب قبل 5 سنوات، كما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، موضحة أنها تجري تحقيقات ايضا حول قيام مجموعات متطرفة بتجنيد مئات الأطفال.

وانتقد رئيس لجنة #الأمم_المتحدة للتحقيق حول حقوق الإنسان في سوريا، البرازيلي باولو بينهيرو، في خطاب ألقاه في جنيف، عمليات القصف الجوية التي تستهدف المستشفيات والعيادات وتلحق اضرارا بالسكان.

واضاف: "فيما يرتفع عدد الضحايا المدنيين، يتقلص عدد المنشآت الاستشفائية والعاملين في المجال الطبي، ما يزيد من صعوبة الحصول على العلاج"، مشيرا الى ان "اكثر من 700 طبيب وعامل في المجال الطبي قتلوا في غارات على مستشفيات منذ بداية الحرب".

وكشف بينهيرو، من جهة اخرى، ان اللجنة التي يرأسها تحقق حول عمليات تجنيد مفترضة لأطفال تقل اعمارهم عن 15 عاما، من جانب مجموعات متطرفة في محافظة حلب (شمال سوريا).

وقال ان "ما يقلق اللجنة خصوصا هو ادعاءات تفيد بأن جبهة النصرة ومجموعات اخرى تدين بالولاء لتنظيم القاعدة، جندت مئات الاطفال تقل اعمارهم عن 15 عاما في ادلب".

وفي تقرير اصدرته الاسبوع الماضي، اتهمت لجنة التحقيق حول سوريا المفوضة من مجلس الامن، تنظيم داعش بالاستمرار في ارتكاب "ابادة" ضد الايزيديين، وهم اقلية تتحدث اللغة التركية، ومنتشرة ايضا في العراق.

وذكر بينهيرو ان "اللجنة كشفت بالتالي انتهاكات كثيرة ضد مجموعات اخرى اثنية-دينية، ونواصل التحقيق حول جرائم تنظيم داعش ضد العلويين والاشوريين والمسيحيين والشيعة والسنة الذين يرفضون عقيدته".