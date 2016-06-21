دي ميستورا: لم نتفق على شكل سوريا بعد الانتقال السياسي

في جلسة للأمم المتحدة حول الأوضاع في #سوريا أوضح المبعوث الأممي ستافان #دي_ميستورا أن أطراف الصراع السوري قبلت بالحاجة للتوصل إلى انتقال سياسي، لكن الفجوة لا تزال كبيرة فيما يتعلق بشكل سوريا بعد هذا الانتقال السياسي. وأضاف أن مطلع شهر أغسطس هو الموعد المبدئي لاستئناف المفاوضات حول سوريا.

وكان دي ميستورا قال في 9 يونيو إن الأمم المتحدة لن تعقد جولة جديدة من محادثات السلام السورية في #جنيف حتى يتفق المسؤولون من كل الأطراف على معايير اتفاق الانتقال السياسي الذي تنتهي مهلة التوصل إليه في الأول من أغسطس

وأضاف في حينه أن الوقت الراهن سيشهد عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية "على مستوى منخفض" في عدة مدن لمناقشة قضايا مثل دور الجيش السوري والمؤسسات الوطنية في البلاد بعد التوصل لأي اتفاق سلام..

وبالتزامن مع تصريحات دي ميستورا حول استئناف المفاوضات، قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء إن وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف بحث ونظيره الأميركي جون كيري آفاق استئناف #مباحثات_السلام السورية المتوقفة.