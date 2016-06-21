صور "تكذّب" روسيا.. وتؤكد استخدامها قنابل محرمة دولياً

أظهرت صور طائرات حربية روسية في سوريا، بثت ضمن تقرير عن زيارة وزير الدفاع الروسي قاعدة #حميميم في #اللاذقية، ما عكفت موسكو على نفيه أكثر من مرة.

فقد أظهرت الصور طائرات حربية روسية مزودة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من طراز "آر بي كيه" 500 RBK ، التقطت أثناء زيارة وزير الدفاع الروسي يوم السبت لقاعدة حميميم الروسية في سوريا.

في حين أفاد ناشطون سوريون أمس الاثنين أن #الطائرات الحربية الروسية شنت عدة غارات جوية على مدن وبلدات ريف #حلب الشمالي باستخدام أسلحة محرمة دولياً، وذلك باستخدام #صواريخ_عنقودية وفراغية وبالقنابل #الفوسفورية.

وأكد ناشطون على أن مدن وبلدات الريف الشمالي لحلب تعرضت لأكثر من 50 غارة جوية بالفوسفور الحارق.

وكانت #موسكو نفت أكثر من مرة استخدامها #قنابل_عنقودية في عمليات القصف التي تشنها في سوريا، في حين أكدت منظمة العفو الدولية انها تملك أدلة دامغة على استهداف القوات الروسية للمدنيين السوريين بقنابل عنقودية .